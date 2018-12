A passo Rolle sabotata anche seggiovia

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Per gli impianti sciistici di passo Rolle non c'è stato un solo sabotaggio, ma due. Oltre alla funivia Ferrari, è stata infatti danneggiata anche la seggiovia Paradiso. Risulterebbe dagli accertamenti in corso da parte degli investigatori, dopo che i titolari degli impianti avevano denunciato il primo danno, scoperto sabato mattina. Un danno che aveva fatto sì che la funivia restasse chiusa proprio nel fine settimana in cui era prevista l'apertura della stagione invernale. (ANSA).