Festival famiglia: Trentino verso protocollo con Serbia

(ANSA) - TRENTO, 3 DIC - Sarà firmato nei primi mesi del 2019 un protocollo fra la Provincia autonoma di Trento e la Repubblica di Serbia in tema di politiche familiari. L'annuncio è stato dato oggi, nell'ambito del Festival della Famiglia, durante un incontro fra l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e la delegazione della Repubblica di Serbia guidata da Maya Đordević.

Il Protocollo - la Giunta provinciale ha già dato il via libera al documento preliminare - è in fase di perfezionamento e prevede non solo il trasferimento del know-how trentino in tema di politiche familiari, ma anche lo scambio reciproco di buone pratiche e di esperienze anche in altri ambiti. Il cuore dell'accordo è rappresentato dalla creazione di una cabina di regia paritetica, che avrà il compito di definire il piano operativo di lavoro tra la Provincia autonoma e la Repubblica di Serbia. "Da parte nostra c'è la massima apertura e volontà di collaborare insieme" ha detto l'assessora. (ANSA).