Famiglia: Fugatti, è valore fondante della nostra Autonomia

(ANSA) - TRENTO, 3 DIC - "Se le valli si spopolano si impoverisce l'intero Trentino. La famiglia è importante per lo sviluppo della società, la nostra è una terra di Autonomia che ha dei forti valori fondanti, la famiglia è uno di questi valori". Così il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, alla giornata inaugurale del Festival della Famiglia, al Teatro Sociale di Trento.

"E' un onore per il Trentino poter ospitare questo Festival - ha detto Fugatti - su una tematica davvero all'ordine del giorno. La famiglia è un tema che sta a cuore ai governi nazionali e non solo, come abbiamo visto. In Trentino abbiamo un sistema di valori che pone al centro la famiglia, motore per lo sviluppo della società. Abbiamo poi una legge, del 2011, dedicata proprio al benessere familiare e sulle politiche familiari e sociali investiamo ogni anno 78 milioni di euro.

Nonostante questo, il trend delle nascite, anche in Trentino, è in calo, sebbene meno rispetto alla media italiana". (ANSA).