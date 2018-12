Droga: scoperta a Malè casa per consumo e spaccio

(ANSA) - TRENTO, 3 DIC - Blitz dei carabinieri in un'abitazione di Malè considerata luogo per il consumo e lo spaccio di marijuana.

I militari della Compagnia di Cles hanno sorpreso cinque giovani a fumare spinelli e hanno scoperto due bilance di precisione e l'occorrente per il confezionamento. Uno dei ragazzi, trovato in possesso del più grosso quantitativo di stupefacente è stato denunciato per spaccio, gli altri sono stati segnalati al Commissariato del governo.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate quando è stato notato un via vai di giovani da quell'abitazione ed è stato accertato che alcuni dei frequentatori avevano precedenti per illeciti legati al consumo di droghe.