Anziano scivola in un fossato e muore

(ANSA) - BOLZANO, 3 DIC - A Laives un uomo di 93 anni, Luigi Negri, è stato trovato morto in un fossato. Stando alle prime informazioni l'uomo potrebbe essere scivolato nel fossato che costeggia una passeggiata a seguito di un malore. A dare l'allarme è stata una passante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con il servizio acquatico e il medico d'urgenza che ha cercato di rianimare l'uomo, per il quale però non c'é stato più nulla da fare. Indagini dei carabinieri.