Natale nel Chiese con i piatti dell'Avvento

(ANSA) - TRENTO, 2 DIC - La Valle del Chiese, in Trentino, si prepara al Natale con le proposte della tradizione, sia artigianale che enogastronomica. I mercatini di Natale di Cimego in tutti i fine settimana animano la borgata di Quartinago, sino al 23 dicembre. Sei ristoranti inoltre propongono un piatto degustazione dell'Avvento a 15 euro con gli ingredienti più classici, per la rassegna 'C'è più gusto', tutti i giorni, fino al 23 dicembre.

Si passa dai canederli in varie declinazioni (con speck Trentino, rape di Bondo, burro di Malga della valle del Chiese, Trentingrana e Spressa delle Giudicarie) alla tradizionale polenta (da quella magica delle streghe e a quella tradizionale di Storo) con carne (guancetta di vitellone, carne salata, bocconcini di manzo, goulasch e controfiletto) e i formaggi, sino al tortel di patate e il carpaccio di cervo. Non mancano i dolci, con strudel, semifreddo alle castagne o al profumo di miele, tortino di noci e castagne e Charlotte della Festa con mele del Trentino. (ANSA).