(ANSA) - TRENTO, 2 DIC - Danneggiata la funivia a Passo Rolle, in Trentino, che avrebbe dovuto vedere ieri la giornata inaugurale. L'impianto in effetti è stato fatto partire, ma è stato bloccato già alle 8.30 e nemmeno oggi è in funzione.

Una corda è stata trovata in parte tagliata proprio ieri mattina, quindi l'impianto è stato fermato. L'ipotesi sarebbe quella di un sabotaggio e sono in corso verifiche. (ANSA).