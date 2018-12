Sci: cdm, ok Fis a gare Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 1 DIC - Dopo il controllo neve la Fis ha confermato le gare di Coppa del Mondo sulla Saslong. Venerdì 14 dicembre si terrà il Super G, mentre il giorno seguente ci sarà la classica discesa libera.

"Le temperature attuali, che al momento sono molto basse, permettono una produzione di neve sufficiente per il percorso di gara e per tutte le aree di sicurezza", spiega Rainer Senoner, direttore di gara e presidente del Comitato organizzatore.

"Niente ostacoli, dunque, per le gare". Gli orari di partenza hanno subito una piccola variazione: il Super G inizierà alle ore 12, mentre la discesa alle ore 11.45.