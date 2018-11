TransLagorai, creato gruppo di lavoro ristretto

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Creato un gruppo di lavoro ristretto, voluto dal vicepresidente della Provincia di Trento Mario Tonina, nell'ambito del progetto "TransLagorai", che punta a valorizzare l'itinerario che attraversa tutta la catena del Lagorai, dalla Panarotta al Passo Rolle, per un totale di circa 85 chilometri.

Il gruppo dovrà "analizzare le osservazioni sollevate e individuare tutele ulteriori per alcune aree delicate, come la Val Lagorai, cuore del progetto, al fine di escludere un utilizzo improprio del territorio, trovare le soluzioni che siano il più conformi all'idea di sobrietà e di tutela dell'ambiente che devono caratterizzare il progetto, cercando di fare sintesi fra le sensibilità di tutti".

Il gruppo è coordinato dal dirigente della Provincia di Trento, Claudio Ferrari e riunisce un rappresentante della Sat, il sindaco di Scurelle, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, e il presidente del Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino.