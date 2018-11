Svp, entro natale giunta con Lega

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - Prendono il via domani mattina a Bolzano le consultazioni tra Svp e Lega per la formazione della nuova giunta provinciale, "dopo il chiarimento con l'approvazione della Lega di condividere a pieno titolo il codice dei valori (su Europa, autonomia e convivenza, ndr) che entrerà nell'accordo di coalizione", come scrive la Volkspartei in una nota. Le trattative dovrebbero concludersi entro Natale, informa il partito.