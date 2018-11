Spaventa passanti con due pitoni, denunciato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Di notte ha spaventato per strada Trento i passanti facendo finta di gettare loro addosso due pitoni reali che poi ha abbandonato alla stazione ferroviaria.

Il presunto responsabile, un trentino senza fissa dimora, è stato individuato dopo indagini dalla Polfer e denunciato per molestie e maltrattamento di animali.Secondo gli accertamenti condotti con le telecamere di videosorveglianza, l'uomo, nel cuore della notte, lungo corso 3 novembre ha incrociato una ragazza in compagnia di due amici e ha afferrato uno dei due rettili facendo cenno di lanciarlo contro. I tre passanti, terrorizzati, sono scappati inseguiti dall'ignoto molestatore.

Successivamente l'uomo si è recato alla stazione ferroviaria e ha abbandonato i due pitoni nell'atrio, sotto la vetrina esterna del tabaccaio. Gli animali, chiusi in un sacchetto, sono stati poi trovati la mattina seguente e recuperati da personale specializzato. Ancora da chiarire come l'uomo si sia procurato i serpenti.