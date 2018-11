Rifiuti dell'Adunata alpini si trasformano in parco giochi

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Parte degli oltre 85.000 chili di imballaggi in plastica raccolti e differenziati durante l'Adunata nazionale degli alpini dello scorso maggio a Trento è stata utilizzata per creare giochi per i bambini collocati nel parco 'Fra' Dolcino e Margherita' di Sopramonte.

Si tratta di un castello con scivolo e due giochi a molla, donati da Corepla e Pro.mo. Domani mattina l'inaugurazione.

L'iniziativa è il risultato della raccolta differenziata capillare organizzata da Ana e Dolomiti Ambiente. L'Ana si era proposta fin dall'inizio di organizzare un''Adunata green', limitando al minimo i rifiuti da avviare alla discarica. Poi Dolomiti Ambiente, con la Provincia autonoma di Trento, ha progettato un sistema di raccolta differenziata "spinta" che ha visto sul campo l'impegno di oltre 300 volontari, oltre al personale specializzato. Sono così stati predisposti cento punti per la raccolta differenziata.