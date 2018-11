Alto Adige, Svp e Lega superano lo stallo

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - E' stato superato lo stallo nelle trattative tra Svp e Lega per la formazione della nuova giunta altoatesina. Causa della battuta d'arresto è stato un documento di valori su Europa, autonomia e convivenza, stilato dalla Volkspartei e che la Lega avrebbe dovuto condividere prima dell'avvio delle trattative.

Il governatore Arno Kompatscher, il segretario Svp Philipp Achammer e il commissario altoatesino della Lega Massimo Bessone si sono incontrati fuori Bolzano. "E' stato un incontro molto sereno", riferisce Bessone all'ANSA. "Abbiamo convenuto che sarebbe sciocco fermarsi a pre accordo. Dobbiamo invece lavorare per il bene di questa Provincia, alla fine delle trattative poi sarà firmato un documento che avrà un'impronta leghista, come anche Svp", ha aggiunto il commissario locale del Carroccio.