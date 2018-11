Sci: slalom Obereggen 2018,ecco gara più antica Coppa Europa

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Conto alla rovescia per la 35esima edizione la Coppa Europa di Obereggen, cuore altoatesino del comprensorio del Latemar (con Pampeago e Predazzo), che aprirà la stagione sciistica venerdì 30 novembre in notturna. Lo slalom, organizzato dal locale comitato Coppa Europa in collaborazione con gli Sci Club Ega, Sci Club Ase Catinaccio e la società impianti Obereggen Latemar Spa, in programma mercoledì 19 dicembre (1/a manche ore 10,10; 2/a manche ore 13,10, diretta su Rai Sport), è stato presentato a Bolzano nella sede della Mila. La gara più antica della Coppa Europa, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà sulla pista Maierl. ''Anche quest'anno - ha detto Siegfried Pichler, ad della società impianti Obereggen Latemar Spa - siamo riusciti a preparare la pista nel migliore dei modi, è già arrivata la neve e nel contempo abbiamo fatto parecchia neve in vista dell'apertura del comprensorio in programma questo venerdì 30 novembre e da sabato 1 dicembre col collegamento fino a Pampeago e Predazzo''.(ANSA).