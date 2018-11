Monitoraggio in agricoltura con stazione meteo-fenologica

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Presentato a San Michele un dispositivo in grado di aiutare agricoltori e tecnici nel monitoraggio in agricoltura. Il nuovo prototipo di stazione meteo-fenologica è stato sviluppato da Fondazione Edmund Mach, Cnr - Istituto di Biometeorologia e YetiPi con il supporto di Eit Climate-Kic.

Il dispositivo, chiamato "PhenoPiCam", potrebbe aiutare agronomi e imprenditori agricoli nella gestione dei trattamenti fitosanitari, nella valutazione dello stato idrico della vegetazione e nell'individuare il momento migliore per la raccolta. Il prototipo consente di monitorare e registrare ad intervalli orari lo sviluppo vegetativo e produttivo delle piante. E' basato su una scheda elettronica, che si compone dei sensori classici di una stazione meteo, quali anemometro, pluviometro, bagnatura fogliare, termoigrometro, integrati, e questo è l'aspetto innovativo, da due fotocamere combinate in grado di rilevare tutto lo spettro di luce visibile e termica.