Futuro del lavoro e trasformazione digitale a Innovation Day

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Il futuro del lavoro e la trasformazione digitale sono i temi al centro dell'Italian Innovation Day di Eit Digital, in programma domani a Povo di Trento al Co-Location Centre di via Sommarive 18.

Manager, imprenditori e studiosi discuteranno su quale possa essere il ruolo dell'alta formazione, sia pubblica che interna alle aziende, nell'aiutare studenti e lavoratori a sviluppare le competenze necessarie ad entrare e rimanere sul mercato.

Verranno mostrate inoltre più di 30 demo di nuovi prodotti e servizi, fra cui MyCarLot, un progetto che aiuta a gestire la disponibilità di parcheggi in modo ottimale; DMCoach, assistente digitale per la gestione e prevenzione del diabete di tipo 2; Plet, piattaforma che trasforma i giocattoli tradizionali in oggetti connessi; Act4Y, che consente ai farmacisti di erogare agli asmatici terapie respiratorie "intelligenti"; Creep, AI e tecnologie motivazionali contro il cyberbullismo; Drones112, che sfrutta i droni per la gestione e prevenzione delle emergenze.