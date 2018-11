Festival della famiglia, apre il ministro Fontana

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Sarà il ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, ad aprire la settima edizione del Festival della famiglia, in programma a Trento dal 3 al 9 dicembre.

Prevista la partecipazione di decine di esperti trentini, italiani ed europei che dibatteranno sul tema "Qualità della vita e competitività territoriale: uno sguardo internazionale.

Se cresce il benessere familiare crescono la società, l'economia, il territorio".

Inaugurazione alle ore 14 al Teatro Sociale. L'evento è promosso dall'Agenzia provinciale per la famiglia e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.