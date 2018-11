Dolomiti Superski, online piste fatte

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Aprono il prossimo fine settimana una settantina di impianti e quasi 150 chilometri di piste in otto delle dodici zone sciistiche di Dolomiti Superski. Grazie alle temperature basse e alle prime nevicate della stagione l'innevamento è a buon punto. Dolomiti Superski la scorsa estate ha investito 25 milioni di euro per rimodernare i sistemi di innevamento programmato.

Un'altra novità della stagione 2018-19 è My Dolomiti, un servizio online del nuovo portale web di dolomitisuperski.com che permette non solo di acquistare gli skipass ma anche di monitorare le proprie prestazioni sciistiche, come piste a chilometri percorsi in una giornata.