Kompatscher a Lega, valori non sono trattabili

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - "Non si tratta di uno sgarbo nei confronti della Lega, ma i valori semplicemente non sono trattabili". Risponde così il governatore altoatesino Arno Kompatscher alla Lega che si rifiuta a firmare un documento di valori condivisi sui temi Europa, convivenza e autonomia, come una sorta di pre contrattato, prima di avviare le trattative per la formazione della giunta provinciale. "Si tratta di tre valori che fanno parte della storia della Svp. Il documento è stato votato dalla Parteileitung (il parlamentino, ndr.) della Volkspartei, il secondo organo del nostro partito", ha proseguito Kompatscher. (ANSA).