Pronto soccorso, sanzioni da maggio

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Partirà dal primo maggio 2019, anziché dal primo gennaio, l'applicazione delle sanzioni per uso improprio del pronto soccorso in Alto Adige. Ampliata l'esenzione dal ticket sanitario ai minori privi di pediatra per carenza di personale o che si recano al pronto soccorso negli orari non coperti dall'obbligo di reperibilità. Lo ha detto l'assessore alla sanità Martha Stocker.