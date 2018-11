Natale a Trento, grande ruota panoramica in piazza Dante

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Avviate in piazza Dante, a Trento, le operazioni di montaggio della 'grande ruota panoramica', attrazione di Natale nel capoluogo trentino.

E' la prima volta che arriva in centro a Trento questo tipo di attrazione, ricorda Confesercenti. La ruota panoramica è alta 38 metri, ha 24 gondole e può portare fino a 144 persone.

"Abbiamo deciso di investire a Trento perché abbiamo creduto nel progetto che il Comune ci ha presentato e siamo convinti che la gente apprezzerà molto sia l'atmosfera natalizia offerta dalla città che la Grande Ruota Panoramica", afferma il proprietario dell'attrazione Romeo Dalla Valle.

In Italia esistono meno di 10 Grandi Ruote Panoramiche alte più di 30 metri, e quella di Trento è l'unica in tutto il nord Italia.