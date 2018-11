Mondiali pallavolo: Trentino Diatecx, avvio ok

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - E' iniziato bene il Mondiale per Club 2018 di pallavolo per la Trentino Diatecx, che ha battuto per 3-0 a Rzeszow, in Polonia, gli iraniani del Khatam Ardakan.

Grazie a questo risultato, i gialloblù salgono in testa alla classifica del girone B della prima fase e guardano con fiducia alla possibilità qualificarsi alle semifinali del primo dicembre.

Il prossimo impegno per i trentini è previsto domani, sempre alla Hala Podpromie di Rzeszow (ore 17.30), contro i brasiliani del Sada Cruzeiro.