Gdf sequestra 6,5 kg cocaina in A22

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - La Guardia di Finanza ha bloccato, durante un controllo al casello autostradale di Vipiteno, un cittadino olandese di 32 anni che stava portando in territorio nazionale 6,5 kg di cocaina. I militari, insospettiti dal comportamento nervoso dell'automobilista, hanno avviato un controllo più approfondito della sua Peugeot con targa tedesca.

In un doppiofondo nel vano della ruota di scorta sono stati trovati 6 panetti dello stupefacente di un valore di circa 600 mila euro. Per accedere al vano si doveva attivare un ingegnoso meccanismo tramite un interruttore magnetico, nascosto nell'abitacolo.