Lavoro: primo confronto fra Fugatti e sindacati

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Primo incontro oggi in Provincia, a Trento, fra il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugati, l'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, e i segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti.

Al centro dell'incontro il tema del lavoro, dalla domanda delle aziende all'occupazione giovanile, dagli over 50 al il lavoro femminile, dal ruolo di Agenzia del lavoro alla ricerca e l'innovazione e agli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alla disoccupazione.

Riguardo al welfare, Fugatti ha annunciato il prossimo sblocco dei fondi necessari ad 'Azione 19', 10 milioni di euro da destinare ai lavori socialmente utili per tipologie di disoccupati particolarmente "deboli", in tutto circa 1.500 persone.