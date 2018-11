Ipl, vola occupazione ma solo a termine

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - I contratti a tempo determinato restano il tallone d'Achille del mercato del lavoro altoatesino.

Come rivela l'Ipl, dall'autunno 2017 ad oggi sono aumentati da 66.863 a 71.676, ovvero di 4.813 unità (+7,2%).

Con-temporaneamente si sono aggiunti solo 2.024 contratti a tempo indeterminato (+1,4%). I contratti a tempo determinato crescono quindi del fattore cinque rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'incremento è addirittura a due cifre nei servizi privati, nell'edilizia e nel commercio.

"In Provincia di Bolzano il Jobs Act non ha portato i benefici annunciati e cioè un'occupazione più stabile", commenta il direttore Ipl Stefan Perini. Con 219.525 lavoratori dipendenti nel 3 trimestre 2018 l'Alto Adige misura una crescita del +3,2% sullo stesso trimestre dell'anno precedente. Per quanto riguarda il clima di fiducia, però, in questo trimestre i lavoratori dipendenti si esprimono con più cautela per quanto concerne lo sviluppo atteso sul mercato del lavoro.