In ex magazzino refurtiva e droga

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - I carabinieri della compagnia del Burgraviato hanno fatto irruzione in uno stabile abbandonato, nei pressi del Parco Maia, a Merano. Nell'edificio sono stati trovati undici cittadini extracomunitari, tutti in Italia senza fissa dimora, cinque dei quali in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Mentre per gli altri sei sono state avviate le procedure connesse al primo rintraccio sul territorio nazionale con accompagnamento presso la questura, tutti sono stati denunciati per invasione della proprietà privata e per furto di energia elettrica. Nell'edificio, infatti, erano stati realizzati degli allacciamenti abusivi alla rete elettrica che consentivano l'illuminazione dei locali ed il funzionamento di una piccola cucina e di apparati elettrici.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un magazzino in cui erano ammassate 14 biciclette rubate, alcune delle quali anche di ingente valore e oltre 160 grammi di hashish.