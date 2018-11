Escluso aneurisma cerebrale a paziente in stato di veglia

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Eseguito con successo all'Unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale S.Chiara di Trento il primo intervento di esclusione di aneurisma intatto dell'arteria cerebrale media dell'emisfero sinistro con paziente in condizioni di veglia (awake surgery), una metodica utilizzata nell'asportazione chirurgica dei tumori cerebrali in aree critiche del cervello. Lo rende noto l'Azienda sanitaria trentina.

La tecnica, applicata agli aneurismi cerebrali, denominata awake clipping, prevede il risveglio intra-operatorio del paziente per monitorare le funzioni linguistiche, motorie complesse, visive e della elaborazione delle emozioni durante l'applicazione della clip metallica a chiusura del vaso dilatato.

Il trattamento chirurgico - sottolinea il direttore dell'Unità operativa di neurochirurgia di Trento, Franco Chioffi - consiste nel posizionare una clip metallica a chiusura della dilatazione ricostituendo il normale profilo del vaso da cui essa origina.