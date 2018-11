Dodici indagati per truffa su cigs

(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell'ambito dell'operazione "Buen retiro", hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip, sottoponendo a vincolo numerose disponibilità finanziarie, un'autovettura e un immobile per oltre 500 mila euro.

L'amministratore dell'impresa di legatoria industriale, con sedi a Vicenza, Lavis e Marano Vicentino, e tutti gli undici dipendenti che hanno usufruito, a vario titolo in modo illecito, di trattamenti previdenziali non dovuti, sono indagati per truffa aggravata.