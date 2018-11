Alto Adige, verso giunta Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - Salvo imprevisti, il parlamentino della Svp stasera darà il via libera alle trattative con la Lega per la formazione della nuova giunta provinciale. Tramonta così l'opzione di continuare la collaborazione con il Pd, allargando la maggioranza con i Verdi.

Come si apprende da fonti della Volkspartei, con il Carroccio sarà stipulato comunque solo un accordo tecnico, e non politico.

Inoltre, visti i mal di pancia dell'ala sociale, il partito di rappresentanza dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina pretenderà "una serie di paletti" dal futuro partner di coalizione. Il parlamentino a questo punto nominerà anche una delegazione che condurrà le trattative con la Lega che potranno comunque durare alcune settimane. La nuova giunta - in caso di esito positivo delle trattative - potrebbe essere presentata a gennaio. Svp e Lega, questo è già certo, si presenteranno separati alle Europee di maggio. La Volkspartei - si apprende - si presenterà all'interno del Ppe, forse con un'alleanza con Forza Italia.