Paccher rende omaggio a Diego Moltrer

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - A 4 anni dalla scomparsa di Diego Moltrer, il primo atto ufficiale del presidente del Consiglio regionale Trentino Alto Adige, Roberto Paccher (Lega), è stato deporre una corona sulla tomba del suo predecessore. Lo comunica in una nota il Consiglio regionale.

La scomparsa del presidente Moltrer, spiega Paccher, "ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità. Il suo operato, la sua determinazione, sono un esempio da tenere sempre in considerazione. Il suo impegno è stato quello di essere presente sul territorio, di dare attenzione ai problemi concreti della popolazione trentina e sudtirolese e di portare le periferie al centro dell'agire politico." Paccher ha voluto rendere omaggio a Moltrer recandosi a Fierozzo dove, accompagnato dalla famiglia, ha deposto una corona sulla tomba. Moltrer, nato a Levico Terme il 28 settembre del 1967, venne eletto presidente del Consiglio regionale il 28 novembre del 2013 e rimase in carica fino al 17 novembre 2014, quando venne a mancare all'età di 47 anni.