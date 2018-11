Lavoro, vola occupazione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Notizie molto positive dal mercato del lavoro provinciale. "Negli ultimi 3 anni - informa l'assessora Martha Stocker - si è registrato un aumento del 10% del tasso di occupazione a livello provinciale, il 3,5% del quale, pari a 7.210 occupati in più, è stato realizzato negli ultimi 6 mesi".

"All'inizio di questa legislatura - ha proseguito - abbiamo dovuto affrontare alcune gravi crisi occupazioni come quelle della Hoppe e della Würth. Oggi, a fine legislatura, possiamo essere soddisfatti di un mercato del lavoro che da alcuni semestri registra un trend decisamente positivo, anche grazie ad una serie di misure di sostegno e di incentivazione poste in atto a livello provinciale". Il saldo è positivo in quasi tutti i settori, e altrettanto si può dire per i giovani, per i quali si registra per il terzo anno consecutivo una crescita occupazionale. Tutto ciò si rispecchia nell'andamento della disoccupazione, il cui tasso nell'arco di un anno è diminuito dal 3,4% al 3,1%.