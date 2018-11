Giochi '26: Kompatscher, qui il biathlon

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - "Anterselva rappresenta senza dubbio la sede ideale e naturale delle prove di biathlon nel caso in cui venisse assegnata all'Italia l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo aver incontrato con il presidente del Coni provinciale, Heinz Gutweniger, il presidente del comitato altoatesino della Fisi, Hermann Ambach, il presidente del comitato organizzatore delle manifestazioni di biathlon ad Anterselva, Lorenz Leitgeb, il sindaco Thomas Schuster e il senatore Meinhard Durnwalder. "Le chance sono buone - prosegue Kompatscher - e l'Alto Adige è disponibile a fare la propria parte per l'ottima riuscita dei Giochi. Per noi sarebbe un onore poter ospitare le prove di biathlon ad Anterselva, struttura che è già pronta ed è una delle più belle, se non la più bella, a livello mondiale".