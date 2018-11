Droga, tradito da elevato tenore di vita

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - E' stato tradito dal suo elevatissimo tenore di vita, vestendo sempre con abiti alla moda e utilizzando, per i suoi spostamenti, un'autovettura di grossa cilindrata. E' stato ora arrestato dalla questura di Bolzano per spaccio, un cittadino albanese di 26 anni.

Dopo aver individuato, in zona Don Bosco, il domicilio gli operatori della Squadra Mobile hanno accertato come l'appartamento fosse meta di numerosi giovani, altri suoi connazionali. Nel corso del pomeriggio di martedì, i poliziotti sono riusciti, utilizzando un abile stratagemma, a penetrare all'interno dell'immobile, identificando alcuni albanesi. Sono stati sequestrati 51 grammi di cocaina di buona qualità, 40 grammi circa di sostanza da taglio, un bilancino di precisione ed altri arnesi utilizzati per il confezionamento delle singole dosi.