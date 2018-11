Doppelmayr realizza funivia Sonnblick

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Un nuovo impianto conduce all'osservatorio di Sonnblick, una struttura del servizio meteorologico austriaco realizzata nel 1886 sulla vetta del Sonnblick, a 3.106 metri di quota, nel land del Salisburghese, presidiata dai ricercatori 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. La funivia è stata realizzata dalla Doppelmayr di Lana (Bz) con numeri da record: in 3.054 metri di lunghezza supera 1.478 metri di dislivello, con una pendenza che raggiunge il 104%.

La vecchia teleferica è stata completamente sostituita nel corso del 2018 da una piccola funivia monocabina ideata e realizzata a Lana. Si tratta di un progetto che prevede due funi portanti a scartamento largo e una fune traente in posizione centrale. La soluzione aumenta la stabilità in caso di vento, che spesso soffia molto forte sul Sonnblick, causando finora anche interruzione. L'impianto in 10 minuti può ora portare i ricercatori in cima anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, oltre che in minor tempo viaggiando a 6 metri al secondo.