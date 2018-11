Ditta carroponte, non siamo indagati

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Weico SRL chiarisce "di non essere soggetto indagato dalla procura di Genova per il crollo del Ponte Morandi, ma di essere al momento chiamata, come tutte le altre ditte al tempo impegnate in cantiere, a collaborare nello svolgimento delle indagini in corso, avendo eseguito a regola d'arte i previsti, richiesti ed approvati interventi di posa del carroponte, non ancora entrato in funzione alla data del 14.08.2018, giorno della tragedia".

Weico srl "ritiene opportuno precisare di essere un'impresa con oltre 60 collaboratori operante nel settore delle costruzioni in acciaio, dei macchinari e delle automazioni tecniche. Weico Bridge, in particolare, si occupa della fornitura di mezzi per le ispezioni a ponti e viadotti, settore nel quale è azienda di assoluta competenza e riferimento su scala nazionale, vantando una considerevole e consolidata esperienza in merito", conclude la nota.