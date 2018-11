Visite guidate a Tridentum romana e Trento medievale

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - In occasione del Mercatino di Natale, lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti, propone un programma di visite guidate "Oltre le mura: dalla Tridentum romana alla Trento medievale".

Si tratta di un percorso attraverso la storia della città, dalla Trento di duemila anni fa, con il Sass e l'area archeologica di Palazzo Lodron, fino alle mura duecentesche di piazza Fiera.

Il primo appuntamento è venerdì 23 novembre, alle ore 15.

L'iniziativa sarà ripetuta venerdì 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre. Le visite, condotte dalle archeologhe dei Servizi educativi dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali, sono rivolte ad un massimo di 35 persone, previa prenotazione (0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell'iniziativa, costo 2 euro oltre alla tariffa di ingresso).

Ulteriori visite guidate al Sass si terranno il 2 dicembre e il 6 gennaio, alle 16, in occasione di #domenicalmuseo con partecipazione gratuita e ingresso libero al sito.