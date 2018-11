Kompatscher, impossibile alt a Bbt

(ANSA) - INNSBRUCK, 20 NOV - Il cantiere per la costruzione del tunnel di base del Brennero "è il più grande d'Europa, finanziato e appaltato al 100%. Nessun governo europeo sarebbe in grado di fermare quest'opera. I contratti con le aziende ci sono e voler bloccare gli scavi significa doverle risarcire".

Così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, mentre si trova a Innsbruck per partecipare al Forum annuale della macroregione alpina Eusalp. "Il ministro dei trasporti Toninelli ha firmato il memorandum of understanding a Bolzano che parla chiaro, e posso confermare che nelle riunioni che ho avuto anche con lui per la concessione della A22 è stato tutto confermato", continua il presidente, che con Tirolo e Trentino presiede il gruppo sull'intermodalità e i trasporti all'interno di Eusalp. "I nostri cittadini non chiedono altro che finalmente la realizzazione di queste opere, con lo spostamento della tratta ferroviaria in galleria", insiste il governatore.