Italo, da gennaio +65% treni sul 2017

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Ntv ha presentato il nuovo orario invernale di italo con 92 viaggi al giorno dai primi mesi del 2019, con un incremento del 65% rispetto al 2017 e 20 collegamenti quotidiani senza fermate intermedie tra Roma e Milano. Il nuovo orario prevede anche nuovi collegamenti tra Napoli ed il resto della rete di Italo, il raddoppio dell'offerta su Bolzano, Trento e Rovereto, con 4 treni al giorno fino a Roma e 3 per Napoli. Il Capoluogo altoatesino, poi, diventa anche l'Hub di Italobus, con servizi attivi per la Val Gardena a partire dal prossimo 13 dicembre. In programma anche 22 collegamenti straordinari per Rho-Fiera Milano in occasione dei principali eventi fieristici.