Ire, consumatori restano fiduciosi

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - In occasione della rilevazione autunnale condotta dall'Istituto di ricerca economica (Ire) in ottobre, l'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle consumatrici si è attestato a +9,3 punti. Nonostante una diminuzione rispetto alla precedente indagine di luglio, tale valore è ampiamente positivo e maggiore rispetto a quanto mediamente osservato in Italia e in Europa. In particolare gli altoatesini e le altoatesine rimangono ottimisti per quanto riguarda le proprie possibilità di risparmio e l'andamento del mercato del lavoro.

Suddividendo i consumatori e le consumatrici per fasce d'età, si nota come siano i giovani sotto i trent'anni ad esprimere il clima di fiducia più elevato: per questa categoria l'indice raggiunge un valore di +14,4 punti. Rispetto all'estate, la fiducia dei consumatori e delle consumatrici registra una flessione anche in Germania e in Italia, mentre è in leggero aumento in Austria.