A22: soci chiedono incontro a Toninelli

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - I soci pubblici che faranno parte della newco costituita con l'obiettivo di ottenere la concessione dell'A22 hanno dato delega piena ai presidenti della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e di Trento, Maurizio Fugatti, per la prosecuzione della trattativa con il ministero delle infrastrutture sulla definizione dei dettagli dell'accordo di cooperazione. "Vi è stata piena condivisione - spiega Kompatscher - sulle richieste di revisione di alcune parti della bozza di accordo attualmente in discussione". In una lettera da inviare al ministero i soci, con riferimento al comitato di indirizzo della società che dovrà essere costituito, chiedono unanimemente che venga inserita nuovamente nell'accordo "la clausola di gradimento delle amministrazioni pubbliche territoriali riguardo alla nomina del presidente, come concordato con il ministro Danilo Toninelli". Gli enti pubblici chiedono anche che negli investimenti siano ricompresi quelli del corridoio "Scan - Med" dei territori delle regioni interessate."