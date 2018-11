Boscaiolo muore travolto da albero, accertamenti

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - I carabinieri stanno effettuando accertamenti per stabilire alcuni aspetti legati alla morte di un boscaiolo il cui corpo senza vita è stato trovato ieri sera nei boschi sopra Sagron Mis, nel Trentino orientale. La vittima è Vitali Mardari, 28 anni moldavo, residente in provincia di Belluno.

Il giovane, dai primi accertamenti, è deceduto dopo essere stato colpito alla testa da un tronco mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi in località val Moneghe. I carabinieri stanno ora verificando se il boscaiolo stesse lavorando per conto proprio o alle dipendenze di qualche ditta.