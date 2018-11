Recuperati due escursionisti bloccati su Pale S.Martino

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Due giovani escursionisti veneti in difficoltà sulle Pale di San Martino, sulle Dolomiti trentine, sono stati recuperati illesi dal soccorso alpino con un intervento notturno.

I due - secondo una prima ricostruzione - stavano rientrando dopo aver affrontato la ferrata Bolver Lugli quando si sono bloccati sul sentiero a causa del freddo, del terreno ghiacciato e del sopraggiungere del buio. Dopo la chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è intervenuta una squadra dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino che ha raggiunto a piedi i due escursionisti, illesi ma infreddoliti, nei pressi di passo Bettega. Recuperati con manovre di corda, i due escursionisti sono stati portati a valle con la funivia della Rosetta, aperta in via straordinaria per agevolare l'operazione di soccorso.