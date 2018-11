Mostre:l'esplorazione spaziale fra cimeli e realtà aumentata

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - In occasione del cinquantenario del primo allunaggio, a Rovereto a palazzo Parolari verrà allestita, dall'8 dicembre, la mostra "La luna. E poi? 50 anni dall'allunaggio: storia e prospettive dell'esplorazione spaziale", a cura della Fondazione Museo civico di Rovereto con Eclipse Events di Milano.

Partendo dalla conquista della Luna con le missioni Apollo e dalla corsa allo spazio delle due grandi superpotenze di allora, la mostra vuole illustrare quali nuovi orizzonti l'umanità abbia in serbo per il proprio futuro. Il tutto attraverso realtà aumentata, proiezioni immersive e filmati d'archivio. Un'area è dedicata alle Missioni Apollo, poi si può sperimentare la prima passeggiata spaziale della storia, provare la sensazione di essere lanciati verso la Luna sul Saturn V, capire cosa significa vivere e lavorare in una casa permanente nello spazio, la Iss. Tra le curiosità si può toccare un meteorite lunare e vedere una perfetta riproduzione della tuta del comandante di Apollo 15, prodotta dalla Nasa.