Giornata per i diritti dell'infanzia

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Il 20 novembre si celebra la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: la Garante Paula Maria Ladstätter invita genitori e responsabili dell'educazione a passare più tempo con bambini e bambine e a prendere sul serio le loro preoccupazioni.

Sempre più spesso l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza entra in contatto con giovani allontanati dalle proprie famiglie e accolti in istituti esterni. La Garante dell'Alto Adige esorta genitori, educatrici ed educatori a passare più tempo con bambine e bambini, prendere sul serio i loro problemi e preoccupazioni e a non tentare di risolverli col denaro o la violenza psichica o fisica. In tutte le famiglie ci sono problemi: in quelle povere e in quelle ricche, in quelle cittadine e in quelle rurali, in famiglie con tanti figli o in famiglie con uno solo: la Garante offre mediazione, e in caso di bisogno accompagna bambini e giovani, in collaborazione con gli uffici e le autorità competenti, in comunità residenziali esterne.