"Punto nascite di Cavalese sarà sicuro"

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - "La decisione di riaprire il punto nascite di Cavalese è stata presa perché a monte vi sono impegno, responsabilità e dialogo fra tutte le parti. Un dialogo che non faremo certo venire meno né su questa né su altre tematiche che riguardano la salute dei cittadini". Lo afferma l'assessore per la salute e la famiglia, Stefania Segnana a corollario di una serie di interventi che si sono susseguiti dopo l'approvazione della delibera con la quale la giunta provinciale ha fissato al 1 dicembre la riapertura del punto nascite nel'ospedale fiemmese.

"Voglio assicurare i professionisti ed in particolare il presidente dell'ordine dei medici - prosegue l'assessore - che Provincia e Azienda sanitaria porranno la massima attenzione ai fini di garantire un servizio sicuro e al tempo stesso sostenibile sotto tutti i punti di vista. Prezioso sarà ancora una volta il confronto che manterremo costantemente, promuovendo fin dai prossimi giorni un incontro con l'ordine dei medici e le loro rappresentanze sindacali".