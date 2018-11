Uccide il figlio e si toglie la vita

(ANSA) - FOLGARIA (TRENTO), 17 NOV - A predere la vita nell'abitazione a Folgaria, dove ieri sera sono stati trovati due cadaveri, sono Massimo Toller di 59 anni e Alessandro Pighetti di 34. Alessandro era figlio della moglie di Massimo, Renata Pighetti. Fra di loro i rapporti non erano molto buoni ed erano peggiorati, perché Massimo, un ex-camionista, aveva problemi con l'alcol.

Ieri sera, dopo una furibonda lite Massimo avrebbe minacciato con una pistola il figlio della moglie. Quest'ultimo era riuscito a disarmarlo, ma Massimo si sarebbe ripresentato con un fucile, facendo fuoco. Subito dopo avrebbe puntato su di sé stesso il fucile, suicidandosi. Nel parapiglia Renata Pighetti è riuscita a scappare dall'abitazione per chiamare i soccorsi. Ma i carabieri, quando sono entrati nell'appartamento, hanno solo potuto costatare la morte di entrambi gli uomini.

Le armi usate da Toller erano detenute illegalmente. I problemi dell'alcol dell'uomo erano noti e sembra che anche ieri avesse agito in stato di alterazione.