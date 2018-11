Svp prende tempo, nulla di deciso

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - Ci vorrà ancora una settimana per sapere se la Svp deciderà di creare una maggioranza con la Lega o con il Pd ed i Verdi. Come ha detto il segretario politico Svp Philipp Achammer dopo questo nuovo giro di consultazioni "non abbiamo ancora deciso nulla, le due opzioni sono ancora sul tavolo. E' ancora necessario verificare l'uno e l'altro punto.

Da un lato ci sono grandi problemi con la Lega per la loro visione antieuropeista, ma dall'altro anche con i Verdi la sintonia non è piena, per il loro modo di intendere lo sviluppo di questa terra," ha detto Achammer.

Sandro Repetto (Pd) da parte sua ha detto che "la Svp ha ben chiaro il tenore dell'eventuale alleanza con i Verdi e con noi.

I presupposti per un'alleanza ci sono tutti e sono stati sperimentati in diversi comuni altoatesini". Brigitte Foppa dei Verdi si è detta "possibilista che si pervenga ad un accordo. Ci sono varie anime nella Svp che su questo si scontreranno - vediamo", ha detto dopo un'ora e mezza di consultazioni insieme al Pd.