Sulle strade trentine 29 morti e 1.980 feriti nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - Nel 2017, in Trentino, si sono verificati 1.356 incidenti stradali con 29 morti e 1.980 feriti.

Questi i dati Aci-Istat resi noti dall'Automobile Club Trento in occasione della 'Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada' di domenica 18 novembre.

L'Aci e l'Automobile Club di Trento hanno organizzato diverse iniziative per la prevenzione degli incidenti e per la sensibilizzazione sui temi della mobilità in sicurezza.

Le prime tre cause degli incidenti sono il mancato rispetto dei segnali, la guida distratta e la velocità. Tra le altre più rilevanti il mancato rispetto dei segnali, guida contromano e manovra irregolare. I mesi estivi rappresentano il periodo con il maggior numero di incidenti.

"Se da una parte i nuovi dispositivi come gli Adas aiutano nella guida, dall'altra è sempre il comportamento umano a fare la differenza. Ecco l'importanza della preparazione dei conducenti fin dalla tenera età", dice il presidente dell'Automobile Club Trento, Roberto Pizzinini.