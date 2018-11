Presentati neoprimari ospedale Bolzano

(ANSA) - BOZEN, 16 NOV - Sono stati presentati in mattinata all'ospedale di Bolzano i nove neoprimari, nominati recentemente. Alcuni erano già in servizio da tempo presso l'ospedale di Bolzano, altri provengono da altre esperienze. Si tratta di: Maria Grazia Tabbì (Nefrologia), Peter Zanon (Anestesia e Rianimazione SAR 2), Mohsen Farsad (Medicina Nucleare), Francesco Teatini (Neurologia), Loris Fabbro (Anestesia e Rianimazione SAR 1), Martin Steinkasserer (Ginecologia ed Ostetricia), Peter Marschang (Medicina Interna), Carlo Carnaghi (Oncologia Medica) und Marc Kaufmann (Servizio 112). L'assessora uscente Martha Stocker ha colto l'occasione per accomiatarsi, augurando nel nome della continuità e della collaborazione un buon lavoro ai nuovi primari.

Il neodirettore generale dell'azienda Florian Zerzer, oltre ad augurare ai neoprimari un ottimo lavoro, ha anche dato la piena disponibilità per qualsiasi problema l'Amministrazione possa aiutare a risolvere, si legge in una nota dell'azienda sanitaria.