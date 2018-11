Auto: Porsche Holding Salzburg acquisisce Dorigoni Spa

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - La Porsche Holding Salzburg ha firmato un contratto per l'acquisizione della Dorigoni S.p.A. di Trento. L'acquisizione - informa una nota - sarà conclusa previa autorizzazione da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea.

Quella del gruppo Dorigoni è la terza acquisizione di concessionarie nel 2018 dopo quella del gruppo Bonaldi di Bergamo e la joint venture con la Vicentini S.p.A. di Verona.

Nelle tre sedi della Marangoni (due a Trento e una a Rovereto) lavorano 167 dipendenti. Nel 2017 l'azienda, in cui si vendono i marchi del gruppo Volkswagen, ha venduto 3.330 vetture nuove realizzando un fatturato di 132 milioni di euro. "La vendita del gruppo Dorigoni S.p.A. alla Porsche Holding Salzburg darà ai nostri dipendenti, oltre ad una accresciuta sicurezza sociale, la possibilità di continuare a migliorare in termini di tecnologia, management e leadership", afferma Paolo Dorigoni, proprietario e amministratore delegato di Dorigoni Spa.